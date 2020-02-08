Öğrencilerden, Gölyakalı Annelere ziyaret

– Gölyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından planlanan İlçe liselerinde eğitim gören gönüllü öğrencilerle Gölyaka annelerine ziyaret gerçekleştirildi.

Gölyaka’da öğrencilerin sosyal sorumluluk duygularını arttırmak için projeler hazırlayan Gölyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile ortak proje hazırladı. Hazırlanan proje kapsamında Gölyaka’da eğitim gören gönüllü öğrencilerin katılımı ile Gölyaka Annelerine ziyaretler gerçekleştirildi. Gölyaka’da yarı yıl boyunca çocuklarına iyi bir birey olma yolunda aktiviteler yapan annelerin ellerini öpen gençler sosyal sorumluluk duygusu arttırıldı. Ziyaretlerin bir kısmında öğrenciler ile bir araya gelen Gölyaka Kaymakamı Abdullah Kurt yaptığı açıklamada: ‘ Öğrencilerin yarı yıl tatilindeki özverili bir o kadar güzel davranışlarına ve annelerimizin güler yüzlü ev sahipliklerine teşekkür ederim. Annelerimiz en büyük dua ve nasihat kapımızdır. Gençlerimizin bu zenginliklerden daha fazla istifade edebilmeleri için ilçemizdeki sosyal programları arttırarak sürdüreceğiz’ dedi.

DÜZCE 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:26

GÜNEŞ 07:52

ÖĞLE 13:14

İKİNDİ 16:00

AKŞAM 18:27

YATSI 19:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.