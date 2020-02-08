Yığılca’da Çocuk koruma kurul toplantısı yapıldı

– Yığılca’da Çocuk Koruma Kurul toplantısı ilçe Kaymakamı Muhammed Çetin başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda devamsızlık yapan öğrenciler ile anne ve babası olmayan öğrencilere yönelik tedbir çalışmaları yapılmasına karar verildi.

5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında Türkiye genelinde tüm ilçe kaymakamlıklarına verilen bilgilendirmeler sonrasında oluşturulan Koordinasyon Kurul toplantıları devam ediyor. Bu kapsamda Yığılca’da Çocuk Koruma Kurul toplantısı Yığılca Kaymakamı Muhammed Çetin başkanlığında Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Yığılca Cumhuriyet Savcısı Enes Yıldız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Habip Aydın, Yığılca Jandarma Komutanı Mehmet Tahir Kuşçu, Yığılca Emniyet Amiri Kubilay Can, Yığılca Müftüsü Mehmet Nerkiz, Yığılca Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aldırmaz, Yığılca Sağlık Grup Başkanı Meryem Meçi ve diğer katılımcılar katıldı. Toplantı da risk haritalarında ki öğrenci gruplarına yönelik alınacak önlemler konuşuldu. Ayrıca toplantıda okullarda özellikle devamsızlık yapan öğrenciler ve anne babası olmayan öğrencilere yönelik tedbir çalışmalarının yapılmasına karar verildi.

DÜZCE 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:26

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