Yoğun kar ve soğuk gazete dağıtımını durduramadı

Düzce bölgesinde kış mevsimiyle birlikte yoğun kar yağışı ve şiddetli soğuklar, gazete dağıtımını engelleyemedi.

Türkiye Gazetesi’nin her gün okuyucularına ulaşmasında büyük emeği olan dağıtıcılar, yer yer yüksekliği 10 santimi geçen kara rağmen gazete dağıtımını gerçekleştirdiler. Kar ve eksi 2 dereceyi bulan soğuk havaya rağmen gazeteyi abonelere ulaştıran dağıtıcılar, “Kar ve soğuk şartlarımızı güçleştirse de, gazeteyi abonelerimize ulaştırdık. Okuyucuların bilgi alma ve olayları öğrenme hakkı adına kendilerine gazete ulaştırdığımız için mutluyuz” dediler.

DÜZCE 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:26

GÜNEŞ 07:52

ÖĞLE 13:14

İKİNDİ 16:00

AKŞAM 18:27

YATSI 19:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.