Düzce'de kar yağışı etkili oldu

- DÜZCE´de, etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler yolda kaldı. Vatandaşlar, kara saplanan araçları iterek rampadan çıkarmaya çalıştı.

Düzce´de kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Kar kalınlığı şehir merkezinde yer yer 50 santimetreye ulaştı. Kalıcı Konutlar bölgesinde yolların karla kaplanması nedeniyle sürücüler araçlarıyla rampalardan çıkmakta zorlandı. Kimi araçlar kar nedeniyle kayarken, kimi ise kara saplandı. Araçlar, vatandaşlar tarafından itilerek rampalardan çıkarılmaya çalışılırken, Belediye ekipleri ise karla kaplanan yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.



DÜZCE 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:26

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