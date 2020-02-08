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Düzce'de kar yağışı etkili oldu

DHA

- DÜZCE´de, etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler yolda kaldı. Vatandaşlar, kara saplanan araçları iterek rampadan çıkarmaya çalıştı.

- DÜZCE´de, etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler yolda kaldı. Vatandaşlar, kara saplanan araçları iterek rampadan çıkarmaya çalıştı.
Düzce´de kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Kar kalınlığı şehir merkezinde yer yer 50 santimetreye ulaştı. Kalıcı Konutlar bölgesinde yolların karla kaplanması nedeniyle sürücüler araçlarıyla rampalardan çıkmakta zorlandı. Kimi araçlar kar nedeniyle kayarken, kimi ise kara saplandı. Araçlar, vatandaşlar tarafından itilerek rampalardan çıkarılmaya çalışılırken, Belediye ekipleri ise karla kaplanan yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

DÜZCE

08 Şubat 2020 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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