Bolu Dağı’nın eşsiz kar manzarası drone ile görüntülendi

– Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu Dağı’nda kar yağışı ile birlikte oluşan eşsiz manzara, drone ile havadan görüntülendi.

Düzce ve Bolu arasında bulunan Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu Dağı’na 3 gündür yağan kar yağışı ile birlikte beyaz gelinliğini giydi. 900 rakımlı Bolu Dağı’nda oluşan kar güzelliği drone ile havadan görüntülendi. D100 Karayolu Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde kaydedilen görüntüler eşsiz kar manzarasını gözler önüne sererken, ağır tonajlı tır ve kamyonların da geçişine bölgede izin verildiği görüldü.

DÜZCE 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:25

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