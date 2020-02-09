Kaynaşlı Belediyesi karla mücadeleye devam ediyor

– Kaynaşlı Belediyesi kar yağışı sonrası tüm ekipleri 7/24 esasına göre sahaya sürdü. Başkan Birol Şahin ekiplerinin başına giderek hem motive etti hem aksamalara izin vermedi.

Kaynaşlı Belediyesi karla mücadele ve yol açma çalışmaları kapsamında sınıf atladı. Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin ekiplerin 7/24 esasına göre çalışma yapması konusunda talimat verdi. Başkan Şahin, ekiplerini de sahada yalnız bırakmadı. Gece ve gündüz saatlerinde ekiplerinin yanında bulunan Şahin, hem moral verdi hem de aksaklıklara izin vermedi.

Çalışmalara konusunda bilgiler veren Başkan Şahin “Yoğun kar yağışının etkili olduğu İlçemizde Kaynaşlı Belediyesi kar ile mücadele ekiplerimiz 9 araç ile yoğun bir şekilde yol açma çalışmalarına devam etmektedir. Vatandaşlarımız Acil durumlarda Alo 153 Beyaz Masa telefonuna ulaşabilirler” dedi.

DÜZCE 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:25

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