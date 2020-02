Jandarmadan kış yolculuklarında hayat kurtaran 10 kural

– Düzce İl Jandarma Komutanlığı, kışın yapılan yolculuklarda hayat kurtaran 10 kuralı açıkladı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı, zorlu hava şartlarında karayollarında gerekli can ve mal güvenliğinin sağlanması ve güvenli ulaşımın temini amacıyla hayat kurtaracak olan kuralları açıkladı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Emniyet kemerinizi mutlaka takın, hız yapmayın. Yüksek hızın görüş mesafesini daralttığını unutmayın, araçlarınızın kış bakımını yaptırın, uygun lastik kullanın. Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğuna uyun, aracınızda mutlaka patinaj zinciri, çeki halatı, takoz, fener, ilk yardım çantası ve ara kablo bulundurun, ıslak, buzlu ve karlı yolda takip mesafesini artırın. Otoyollarda normal fren mesafesinin 10 katını bırakın, karlı ve buzlu yolda ani ve sert fren yapmayın, aniden hızlanmayın, karlı havalarda yakıt deponuzu dolu tutun; aracınızda yiyecek, su ve battaniye bulundurun. Lastik havalarını düşürmeyin, farlarınızın çalıştığından emin olun ve karşıdan gelen sürücüleri rahatsız etmeyecek şekilde kullanın, kötü hava ve yol koşullarında toplu taşıma araçlarını tercih edin, yolculuk öncesinde plan yapın ve hedefinize varmak için yeterli zaman bırakın" denildi.



‘Üzücü olay yaşanmaması için’

Bazı bölgelerde yoğun kar yağışından dolayı gezi, seyahat, kamp veya spor aktivitelerinin yapılmaması istenen açıklamada, “İçerisinde bulunduğumuz kış aylarında mevsimsel etkilerle birlikte yaylalar, yüksek dağ kesimleri, ormanlık alanlar ve benzeri tehlikeli olabilecek yerlerde gezi, seyahat, kamp veya spor aktivitelerinde bulunmak, ziyaretçilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak durumlara neden olmakla birlikte kurtarma ekiplerinin de can güvenliğini riske atabilmektedir. İlimiz genelinde kış şartlarının yoğun olarak yaşandığı bu günlerde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği başta olmak üzere herhangi bir mağduriyet yaşamaması önem arz etmektedir. Bu kapsamda üzücü bir olay yaşanmaması için tüm vatandaşlarımızın gerekli duyarlılığı göstermesini, kendi can ve mal güvenliği için gerekli tedbirlerin alması gerekiyor" denildi.

Tüm vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla jandarmanın her daim görevinin başında ve hazır olduğu ifade edildi.

