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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Düzce'de 85 köy yolu kapalı

İHA

– Düzce'de kar yağışı etkisini arttırdı. İl genelinde yağan kar sonrasında 227 köy yolu trafiğe kapandı. Ekiplerin gece boyu yaptığı çalışma sonrasında saat 13.00 itibariyle 142 köy yolu trafiğe açıldı.

Düzce'de 85 köy yolu kapalı

– Düzce’de kar yağışı etkisini arttırdı. İl genelinde yağan kar sonrasında 227 köy yolu trafiğe kapandı. Ekiplerin gece boyu yaptığı çalışma sonrasında saat 13.00 itibariyle 142 köy yolu trafiğe açıldı.
Yoğun kar yağışı sonrası Düzce'de 227 köy yolu ulaşıma kapandı. Düzce Valiliğinin yaptığı açıklamaya göre, İl Özel İdaresi 43 ekip ile il genelinde süren kar yağışı neticesinde ulaşıma kapanan 227 köy yolu için kar mücadelesi başlattı. Yapılan yoğun ve aralıksız çalışmalar neticesinde saat 12.30 itibariyle ulaşıma kapalı olan 142 köy yolu açıldı. Kapalı olan 85 köy yolu için ekipler yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı’nın talimatıyla, İl Özel İdaresi ekipleri 7/24 çalışma esasına göre, ulaşıma kapalı olan köy yollarının açılması, ulaşıma açılan köy yollarının yoğun kar etkisiyle kapanmaması için iş güvenliğini de göz önünde bulundurarak özverili bir şekilde çalışmalarına devam ediyor.

DÜZCE

09 Şubat 2020 Pazar

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