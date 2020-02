Düzce Belediyesi gece gündüz kar mücadelesi yapıyor Karla mücadeleyi başkan yardımcıları açıkladı

Düzce'yi iki gündür etkisi altına alan ve zaman zaman ulaşımda dahil olmak üzere hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı ile ilgili olarak Belediye Başkan yardımcıları Celal Kasapoğlu ve Cengiz Tuncer basın açıklaması yaptı. Belediyeye bağlı ekiplerin gece gündüz sahada çalışma yaptıklarını açıklayan Başkan Yardımcısı Kasapoğlu, Konuralp, Kalıcı Konutlar ve şehir merkezi olarak ekiplerin 3 bölgede çalıştıklarını söyledi. Cengiz Tuncer ise belediye otobüsleri için vatandaşların aktarmalı olarak ana duraklara çıkartıldığını dile getirdi.

Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına ve Düzce’de de iki gün önce başlayan ve halen devam eden kar yağışı kent merkezi olmak üzere birçok noktada kendisini gösterdi. Belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmaları hakkında açıklamalar yapan Başakn Yardıcısı Celal Kasapoğlu; Düzce Belediyesi karla mücadele ekiplerinin Konuralp, Kalıcı Konutlar ve şehir merkezi olarak 3 bölgede çalışma yaptığını dile getirdi. Kasapoğlu; “Son iki gündür kar yağıyor. 2. günde kar yağışı etkisini artırmaya başlayınca Fen İşleri, su kanalizasyon ekibi ve bunlar dışında saha ekibi olan diğer müdürlüklerimiz ile beraber zaten teyakkuz halinde gerekli önlemlerimizi almıştık. Kar yağışı ile birlikte zaten saha çalışmalarımızda hızlı şekilde başladık. Özellikle yağıştan merkeze göre daha fazla olumsuz etkilenen Konuralp ve kalıcı konutlar bölgesinde araç saygılarımızı daha fazla arttırdık. Şu anda 10 tane aracımız kalıcı konutlarda çalışmalarına devam ediyor. 7 aracımız şehir merkezinde, 3 tane de Konuralp bölgesinde çalışmalarını yürüten araçlarımız var. Bunun haricinde karla mücadelede kullandığımız bütün araçlarımız şu an sahada. Ana Arterlerimizde şu an bir problem gözükmüyor. Araçla ulaşım konusunda herhangi bir program oluşturmayacak şekilde yollarımız açık. Öğleden sonraki çalışmalarımızda artık 2. kademe yollara geçmeye ve buraları açmaya devam edeceğiz. Biz belediye olarak bütün gücümüzle sahadayız” diye konuştu.



“Su arızasının giderilmesi için çalışmalar devam ediyor”

Çoban mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen ana su taşıyıcı hattındaki patlakla ilgili olarak ta Kasapoğlu; “Şu anda arızayı tespit ettikten sonra su kanalizasyon ekibimiz müdahale için olay yerine geçtiler. Arızanın boyutunu tespit ediyorlar. İnşallah akşama kadar da o arızayı bitirip tekrar inşallah suyun kesilmiş olduğu mahallelere tekrar suları vereceğiz” dedi.



“Otobüs seferlerimiz taşımalı olarak yapılıyor”

Belediye başkan yardımcısı Op. Dr. Cengiz Tuncer ise otobüs seferlerinde aksama olmadığını ancak ara duraklardan ana duraklara vatandaşların taşındığını dile getirdi. Belediye Başkan Yardımcısı Tuncer; “23 günden beri etkisini gösteren kar yağışı sabah saatlerinden itibaren hızını arttırdı. Tüm ekiplerimiz sahada. Ayrıca bütün personelimizi de zaten mesaiye çağırdık. Şu anda çarşı merkezinde 26 tane kaldırım küreme ekibi çalışıyorlar. Öğleden sonrada 15 kişi daha bu ekiplere katılacak. Karla mücadele etmek zor. Karlarını temizlediğimiz kaldırımlar yaklaşık yarım saat sonra yine kar olmaya başlıyor. Bazı yerlerde kaygan mermer yapısı var ve buna tabii ki yürümede zorluk çekilmesine neden oluyor. Ulaştırmada ilgili özellikle Kalıcı Konutlar ve yüksek yerlerinde çıkamayan araçlarımıza küçük araçlarda takviye yapıp vatandaşlarımıza gitmesi için gerekli yerlere götürüyoruz. bir kez sahada ciddi bir özveriyle çalışıyoruz ancak dediğim gibi bu bir kar, bunu bir doğal olay görmek lazım” ifadelerinde bulundu.

Kış mevsiminde yayaların kabusu olan kaldırımlarla ilgili olarak açıklama yapan Cengiz Tuncer; “Zaten senelerden beri bu kaldırma yapılmasından bu yana hep bu tartışıldı. Siyah zemin olan yerlerde mümkün olduğu kadar yürümesin insanlarımız yada dikkatli yürüsünler. Ekiplerimiz küreme ve tuzlama yapıyor. Ancak insanlarımız dikkat etsinler” diye konuştu.



“Bu yıl için kaldırımları araştırıyoruz”

Belediye Başkan Yardımcısı Tuncer, ayrıca Düzce’ye yeni kaldırımlar yapılacağını ve Fen İşleri Müdürlüğünün yeni kaldırımlarla ilgili olarak araştırma yaptığını da dile getirerek; “Fen İşleri Müdürlüğü bir kaldırım çalışması mevcut. Bu sene içerisinde bu konuyu çözeceğiz. Çünkü ben hastanede kalçada ya da kafada ya da ona göre sorun yaşayan hastalığınızla ilgili önemli sorunlar yaşıyoruz. Önemli bir konu ama bu döneme has bir şey değil. Bu senelerden beri gelen bir sıkıntı. Fen işleri Müdürlüğümüz Ankara'da bununla ilgili özel bir araştırma yaptılar. Bir kaldırım taş yapısı özellikle kayma ve kırılmaya karşı dayanıklı taşları araştırıyorlar. Bunlar değiştireceğiz ama bu kış idare etmek zorundayız” diye konuştu.

