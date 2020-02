Çocukların kar keyfi hastalıkla bitmesin Uzman Doktor Rıfat Can Öztürk: “Çocuklar mutlaka sokağa çıkartılmalı”

– Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Rıfat Can Öztürk, çocukların karda oynarken hasta olmamaları için dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Rıfat Can Öztürk, hastalıklardan korunmak için çocukların mutlaka sokağa çıkması gerektiğini, kat kat giyinmek yerine bir kalın, bir ince elbise giydirilerek çocukların dışarı çıkartılması gerektiğini dile getirdi. Dr. Öztürk, "Kar çocuklar için büyük bir keyif. Ama bu keyfi çıkartırken de hastalıklardan nasıl korunacağımızı da çok iyi şekilde bilmek lazım. Bizde az önce bu keyfi yaşadık. En önemli şey aslında açık havada bulunmak. Kışın hastalıkların fazla olmasının sebebi kapalı alanlarda ağız ağza yaşamamızdan kaynaklanıyor. Bu ortamların çocuklarımızı hasta etmeyeceğini bilmemiz lazım. Bu ortamlar aslında hastalıktan uzak kalmamızda en önemli faktörlerden bir tanesi. Dikkatli olmamız gereken şey mevsim koşullarına göre giyinmek. Çocukları özellikle böyle karlı havalarda dışarı çıkartırken kat kat giydirmek yerine bir kat ince, bir kat kalın giydirmek onların hem terlemesini engelleyecektir hem de soğuktan korunmasını daha kolay sağlar. İkinci bir faktörümüz de çocuğun beslenmesine gerçekten bu havalarda çok dikkat edilmeli. Özellikle sıvı beslenme, mevsim sebzeleri ve meyvelerin tüketilmesi bağışıklık sistemini arttıracak, bunu da bilmek lazım. Bu havalarda özellikle taze sıkılmış meyve suları ile kahvaltının önemini bir kez daha hatırlatmak lazım. Kış mevsiminde hastalıktan korkmamak ve özellikle dışarıda olmakta her zaman fayda var" dedi.



“Kaymanın ardından mutlaka uzuv ve eklem yerleri kontrol edilmeli”

Çocukların karlı havalarda yapmaktan en çok hoşlandıkları aktivitelerin başında kaymanın geldiğini dile getiren Dr. Öztürk, bilinçsizce kaymanın çeşitli sakatlanmalara ve yaralanmalara yol açacağının çocuğa mutlaka öğretilmesi gerektiğini, kaymanın ardından eve gidildiğinde çocukların uzuv ve eklem yerlerinin kontrol edilmesi gerektiğini dile getirdi. Öztürk, "Özellikle bu tip durumlarda dikkat edilmesi gereken nokta şu; bu tip aktivitelerde öncelikle önlemlerin tam olarak alınması lazım ama bizlerde maalesef bunları her zaman yapmıyoruz. Özellikle kol ve bacak eklemleri, küçük çocuklarda çıkıklar çok fazla karşımıza çıkabilir. Çocuklarda ilk başlangıçta fark edilmeyebilir. Ailelerimize diyorum ki böyle bir aktiviteden sonra eve geçtikten sonra çocuğumuzun eklem yerleri uzuv kemik bölgelerini mutlaka kontrol edilmesi şişlik ağrı ve sızı olması durumunda da mutlaka hekime başvurulmasında fayda var. Güzel günlerin sonu kötü bitmesin diyoruz" diye konuştu.

