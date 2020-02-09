Karda rafting yaptılar 

'Babam ve ben'

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DÜZCE´de, 2 gündür etkili olan kar yağışını fırsat bilenler doyasıya eğlendi. Bazı vatandaşlar kayak pisti haline getirilen alana botlarla gelerek karda rafting yaptı.

Düzce´de 2 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Kalıcı Konutlar bölgesinde oturan vatandaşlar kar yağışını eğlenceye çevirdi. Kalıcı Konutlar Anıtpark meydanındaki rampayı kayak pistine çevirenler kayarak eğlendi. Bazı vatandaşlar ise alana botla geldi. Kar üzerinde rafting yapan vatandaşlar doyasıya eğlenirken büyük heyecan yaşadı.

Kar üzerinde rafting yapan vatandaşlar, "Çok eğleniyoruz. Bu botlar suda gittiği gibi karda da gidiyor. Karda rafting yapıyoruz." dedi.





DÜZCE 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:25

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YATSI 19:49

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