Düzceli gençler Çanakkale’yi gördü

'Babam ve ben'

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– Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Düzce ziyaretinde gençlerin Çanakkale ruhunu yaşaması gerektiğini söyleyerek Düzceli gençleri Çanakkale’ye gönderme sözü verdi. Bakan Kasapoğlu sözünü tuttu gençler Çanakkale'ye gitti.

Düzce Gençlik Merkezi tarafından organize edilen, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun Düzce ziyaretinde gençlere yaptığı jest doğrultusunda Çanakkale gezisine 75 genç katılım sağladı. Bir gece Çanakkale’de kalan gençler, Koca Seyit Anıtını, Sarıgazi Şehitliği Anıtını, Çanakkale Şehitliği Anıtını, Lone Pine’yi, 57. Piyade Şehitliğini ve Conk Bayırı gibi tarihi mekanları gezip gördü. Gençler, gezi sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na böyle anlamalı bir etkinlik düzenlettiği için teşekkür ettiler.

DÜZCE 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:24

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