Türkiye Vizyon Konferansları bu haftaki konuğu Mustafa İsen

Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye Vizyon Konferanslarının bu haftaki konuğu Cumhurbaşkanlığı eski genel sekreteri, akademisyen Mustafa İsen olacak.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü organizasyonu ile düzenlenen ve son dönemin en önemli salon etkinlikleri arasında yer alan “Türkiye Vizyon Konferansları bu hafta da önemli bir isme ev sahipliği yapacak. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün bizzat ilgilendiği ve Kültür Merkezinde düzenlenen organizasyonda Türkiye’nin tarihsel gelişimi, kültürü, bilimsel alanda ortaya koyduğu gelişmeler ile son döneme ilişkin gündem konuları üzerine bilgiler aktarılırken gelecek Cuma gününün konuğu ise Cumhurbaşkanlığı eski Genel Sekreteri ve Başdanışmanı Mustafa İsen olacak. İsen’in Türkiye’nin geçmişten günümüze siyasi, akademik ve politik gelişimi hakkında önemli bilgiler paylaşması bekleniyor.

14 Şubat Cuma günü saat 18:30’da Kültür Merkezinde düzenlenecek ücretsiz konferansa katılmak isteyen vatandaşlar Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünden bilgi alabilir.

DÜZCE 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:24

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