Özel Düzce Uğur Koleji Türkiye 2. oldu

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– Özel Düzce Uğur Anadolu Lisesi katıldığı YKS7 Türkçe Matematik deneme sınavında Türkiye ikinci olarak önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye genelindeki 125 Uğur Eğitim Kurumunun katıldığı YKS7 TM deneme sınavında Özel Düzce Uğur Anadolu Lisesi olarak Türkiye 2.’si oldu.

Türkiye ikincisi olması nedeniyle okulda öğretmenler ve öğrenciler hep birlikte pasta kestiler.

Düzce Özel Uğur Fen ve Anadolu Lisesi Kurucusu Gökhan Sarıgül, “Öğrenci ve Öğretmenlerimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz” dedi.

DÜZCE 11 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:23

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