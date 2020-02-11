AFAD'dan Suriye sınırına çadır

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- SURİYE'nin İdlib kentinden olası mülteci akınına karşı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Düzce Batı Karadeniz Afet Lojistik Deposu'ndan Türkiye sınırına 2 TIR dolusu çadır gönderildi.

Suriye'nin İdlib kentinden Türkiye sınırına olası mülteci akınına karşı hazırlık yapan AFAD tarafından Düzce Batı Karadeniz Afet Lojistik Deposu'ndan çadır nakli yapıldı. 16,5 metrekare büyüklüğünde 272 çadır, Suriye sınırına gönderilmek üzere 2 TIR'a yüklendi. TIR'lar, daha sonra Adana AFAD Bölgesel Afet Lojistik Deposu'na götürülmek üzere bölgeye doğru yola çıkarıldı.

Ayrıca AFAD tarafından Elazığ ile Malatya'da depremden etkilenen aileler için de 28 metrekare büyüklüğünde 588 çadır, 8 TIR ile bölgeye gönderildi.



DÜZCE 11 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:23

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