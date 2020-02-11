(Özel) Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı Yağlı hamsi tezgahtaki yerini aldı

– Düzce’de 2 gündür etkili olan kar yağışı sonrasında soğuyan deniz, en çok balıkçıların yüzünü güldürdü. Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı tabirinin tam oturduğunu dile getiren balıkçı Onur Hazır; “Hamsi tam yağlandı. Çok lezzetlendi. Izgarasının yapılma zamanı geldi” dedi. Tezgahta hamsi 20 liradan satılıyor.

Düzce’de 2 gündür etkili olan kar yağışı sonrasında soğuyan deniz, en çok balıkçıların yüzünü güldürdü. Soğuk havada denize açılan balıkçılar kulağına kar suyu kaçan tonlarca hamsi ile Akçakoca’ya döndü. Teknelerden hamsileri tezgahlara indiren balıkçılar, yağlanan hamsiyi vatandaşlara ulaştırıyor. Hamsinin tam zamanı olduğunu dile getiren Balıkçı Onur Hazır, gelen müşterilerine hamsiyi tavsiye ettiklerini dile getirdi. Hazır şöyle konuştu: “Hem hamsi yağlandı hemde kulağına kar suyu da kaçtı. Bu saatten sonra vatandaşlar bol bol ızgara yapsınlar. Hamsi çünkü çok yağlandı. Havalar soğudu. Şimdi hamsinin tam yeme zamanı diyoruz. Çok lezzetlendi. Bu saatten sonra tavsiyemiz bütün müşterilerimize hamsidir. Çünkü havalar soğudu deniz soğudu. Su soğuduğu zaman hamsi yağlanır. Bizde vatandaşlara diyoruz ki hamsi ızgara yemeye tavsiye ediyoruz. Hamsi balığı biliyorsunuz ayrı bir cumhuriyettir. Esasında hamsinin her şeyi oluyor. Ama tabi ki bu aydan sonra hamsi yağlandığı için ızgarayı da biz tavsiye ediyoruz. Evet tavası vazgeçilmezidir. Ama su soğuduğu için hamsi yağlandığı için hamsinin ızgarasını tabi ki biz biraz daha, daha çok tavsiye ediyoruz” dedi.



‘Denetimler tam yapılırsa, 12 ay balık olur’

Tezgahlarda hamsinin fiyatlarının yüksek olmasının nedeninin denetimlerin az olduğunu dile getiren Balıkçı Hazır, 12 ay balık olması için denetimlerin tam yapılması gerektiğini dile getirdi. Hazır şöyle konuştu: “Fiyatlar biraz yüksek bizim en büyük sıkıntımız o maalesef. Çünkü neden hamsi azaldı denizlerde. Onun için de bu, fiyatlara yansıyor. Bizde pek memnun değiliz. Halkında boynu bükük ama yapacak bir şey yok. Şu anlık fiyatlar bu şekilde. Bunun nedeni biraz yanlış avlanmadan kaynaklanıyor. Çünkü denetimler çok az. İstediğimiz denetimler olmuyor. Bir kota yok. Biz balıkçılar olarak istiyoruz ki bir kota koyulsun. 10 ton değil de 5 ton yakalansın. 12 ay balık olsun istiyoruz ama maalesef biraz da yanlış anlaşılmadan olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Balıkçı tezgahına gelerek, kulağına kar suyu kaçan hamsiden alan Hayrettin Koç ise: “10 liralık alacaktım. Kar suyu kaçmış bende 20 liralık aldım. Kış günü hamsi çok iyi yenir” dedi.



“Hamsinin kızartmasını yapıyoruz”

Karadenizlilerin hamsiyi çok sevdiğini dile getiren Cevdet Aksu ise hamsinin kızartmasını yediklerini çok lezzetli olduğunu dile getirdi. Aksu, “Hamsi, istavrit, barbun hangisi iyisi ise ondan birkaç çeşit yapıyoruz. Biz Karadenizli olarak hamsiyi seviyoruz. Biz hamsinin kızartmasını yiyoruz. Tavasını yani çok lezzetli oluyor. Bunun sırrı felan yok. Mısır unu var onunla bulamaç edip ondan sonra kızartıyoruz” dedi.

Denizlerin soğuması ile birlikte hamsinin kulağına kaçan kar suyu sonrasında lezzetlenen hamsi için vatandaşlar balıkçılara giderek lezzetli ve taze hamsiyi temin ediyor.

DÜZCE 11 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:23

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