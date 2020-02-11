Düzce’de 2015’den bu yana kullanılıyor 112 Günü Farkındalık Etkinliği düzenlendi

– Düzce’de Acil Çağrı Hizmetleri ile ilgili farkındalığı arttırmak amacıyla ‘112 Günü Farkındalık Etkinliği’ düzenlendi.

112 Günü Farkındalık etkinliği Düzce’de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamında Anıt Park’ta stantlar kuruldu. Vatandaşlara 112 Acil Çağrı Merkezi, Emniyet ve Jandarma’nın faaliyetleri anlatıldı. Asılsız çağrıların verdiği zararlar ile ilgili uyarılarda bulunuldu.

Stantları ziyaret eden Vali Dr. Zülkif Dağlı, merkeze yapılan asılsız çağrı oranının yüzde 67’den yüzde 52’ye düştüğünü fakat bununda çok yüksek olduğuna dikkat çekti.

112 Acil Çağrı sisteminin tam anlamıyla kullanılan 30 il arasında yer aldığına dikkat çeken Vali Dağlı “Son günlerde özellikle AFAD ve 112 başta olmak üzere Emniyet, Jandarma ve İtfaiye gibi kurumlarımızın ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. 6 kurumun çağrıları 112 Acil Çağrı Merkezi’nde toplanıyor. Avrupa Birliği 11 Şubat tarihini 112 günü olarak ilan etti. Bizde bir farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. 112 Düzce’de 2015 yılında devreye girdi. Bu konuda şanslı bir iliz. Çünkü Şuanda 30 ilde 112 birimleri tam olarak devrede. Bizimde gayet güzel bir binamız var. Burada sistem tamamen oturdu. Son yıllarda halkı bilinçlendirme faaliyetlerine ağırlık veriyoruz. Bizim en önemli sorunumuz asılsız çağrılar. Bunun ile ilgili daha önce bir çok kez uyarıda bulunduk” dedi.



“Duyarlı olalım”

Vali Zülkif Dağlı asılsız çağrılar konusunda Düzcelileri duyarlılığa davet ederek “2016 yılında asılsız çağrı oranı yüzde 67 idi ve bu çok büyük bir rakam. Yani üç çağrıdan ikisi asılsız. Yaptığımız çalışmalar ile bunu bu ay itibariyle yüzde 52’ye düşürdük. Bu oranda çok yüksek. Bunların önüne geçmek istiyoruz. Vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. Kesinlikle 112’yi meşgul etmesinler. Bu asılsız çağrıları yapanlar bir gün gerçekten bu merkeze ihtiyaç duyabilir. İnsanlarımızı duyarlılığa davet ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Konuşmanın ardından stantlar tek tek gezilerek 112 Acil Çağrı Merkezi, Emniyet ve Jandarma’nın çalışmaları hakkında bilgiler alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.