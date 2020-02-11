Akçakoca ilginç bir yarışmaya ev sahipliği yapacak En iyi Salatayı Sen Yap Ödülü Kap yarışması yapılacak

– Akçakoca Belediyesi turizm kendi olan ilçenin tanıtımı için ilginç bir yarışmaya ev sahipliği yapacak. Belediye, 29 Şubat Günü En iyi Salatayı Sen Yap Ödülü Kap yarışması düzenliyor.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, “En İyi Salatayı Sen Yap, Ödülü Kap” yarışması ile turizmin gelişmesi için her türlü projeye imza atmaya devam ediyor.

Göreve başladığı gibi festival ateşini yakan Başkan Okan Yanmaz, bir çok kültürel faaliyetin yanı sıra, 2019’un son günlerinde Hamsi Festivali ile büyük bir başarıya imza attı. 2020 yılını turizmde atılım yılı ilan eden Başkan Yanmaz, bugünlerde ise balığı ve balık lokantaları ile de meşhur Akçakoca’yı salatası ile ülke gündemine taşımak istiyor. Akçakoca Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonu ile 29 Şubat Cumartesi günü, “En İyi Salatayı Sen Yap, Ödülü Kap” yarışması düzenleniyor.

Akçakoca Belediyesinden alınan bilgiye göre, yarışmaya katılmak isteyenlerin en geç 26 Şubat 2020 Çarşamba gününe kadar, Akçakoca Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne müracaat etmesi gerekiyor.

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