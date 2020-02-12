Belediye’de üst yönetim toplantısı gerçekleştirildi

– Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, her hafta belediyenin üst yönetim ekibi ile gerçekleştirdiği toplantıların bir yenisini daha yaptı. Toplantı da haftalık yapılacak çalışmalar ele alındı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Belediye Başkanlığı görevine gelir gelmez ilk hayata geçirdiği projelerden birisi olan Üst yönetim haftalık toplantılarına bir yenisini daha ekledi. Her hafta düzenlenen toplantılarda üst yönetim ekibi ile yeni proje üretimi yapılıyor. Ayrıca bir önceki hafta yapılan çalışmalar değerlendirilirken, o hafta içerisinde yapılması planlanan projelerde konuşuluyor. Başkan Dr. Faruk Özlü’nün de bizzat başkanlık ettiği toplantılar ile Düzce’nin daha güzel olması için çaba harcanıyor.

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