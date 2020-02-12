Dere içinde pislikler temizlendi

Düzce Belediyesi Karaca Deresinde biriken kalıntıları temizledi. Kar yağışı sonrası artan debi ve yaya köprüleri altında biriken kalıntılar iş makinesi ile toplanarak taşındı.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Karaca deresinde biriken ağaç ve hafriyat kalıntılarını temizledi. İş makineleri ile yaya köprülerinin altında biriken kalıntılar kamyonlarla taşınırken eriyen karlarla debisi artan derede su akışı daha kolay sağlandı. Dere yatağında su akışına engel olan ağaç kalıntıları ve hafriyatlar kamyonlara yüklenerek bertaraf edilmek üzere başka bir alana taşındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.