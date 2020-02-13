Jandarmadan öğrencilere tanıtım

– Düzce İl Jandarma Komutanlığı, Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi öğrencilere Jandarma ve sahil güvenlik akademisi hakkında bilgilendirmeler de bulundu.

Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi, öğrencilerine farklı aktiviteler yaparak yeni hayata alıştırma çalışmalarına devam ediyor. Daha önce düzenlenen kariyer günleri etkinlikleri ile öğrencilere gelecekte belirleyecekleri kariyerleri gösteren Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi, Düzce İl Jandarma Komutanlığı ile işbirliğinde bir aktivite daha gerçekleştirdi. Bu kapsamda Düzce İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Kademeli Uzman Çavuş Kenan Karaca tarafından okulun 12. sınıf öğrencilerine Jandarma ve Sahil güvenlik akademisi konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Akademinin tanıtım başvuru şartları hakkında detaylı bilgiler veren Komutan Karaca, öğrencilerden gelen soruları da cevapladı. Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi, Kademli Uzman Çavuş Kenan Karaca’nın okula gelerek öğrencilerle bir araya gelmesinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, Karaca’ya meslek hayatında başarılar diledi.

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