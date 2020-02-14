Düzce'de kurumların desteği ile sokak hayvanları sıcak yuvaya kavuştu

– Düzce'de bir araya gelen kamu kurumları ve STK'ların desteği ile sokak hayvanları için hazırlanan kulübeler şehrin belli noktalarına yerleştirildi.

Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce İl Müdürlüğü ve Hayvanları Koruma Derneği Düzce Şubesi ile örnek bir çalışmaya imza attı. Sokak hayvanlarının korunması ve soğuk havadan etkilenmeden yaşamlarını sürdürmeleri için örnek teşkil eden proje ile şehrin belli noktalarına kedi ve köpek kulübeleri yerleştirildi. İlk etapta 6 adet kulübe için yer belirlenen projede toplam 10 kulübe hazırlanıp yerleştirilecek.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Veteriner İşleri Müdürü Nurettin Özcan, bu yıl daha birçok proje yapılacağını belirterek, “Ortaklaşa sokak hayvanlarımız için kulübeler yaptık, tasarladık. Şimdi onları belirli yerlere koyuyoruz. Tabii bunları koyarken her zaman söylediğimiz gibi hayvanseverlerimizin daha çok koruyabileceği, hayvanlarımıza daha çok hizmet edebileceği yerlere koymaya özen gösteriyoruz. Bu gibi çalışmalarımız devam edecek. Ortaklaşa yürüteceğimiz birçok projemiz var, inşallah 2020 yılı içinde bir atılım yapacağız. Sayın Başkanımız Faruk Özlü’nün söylediği gibi bizim atılım yılımız olacak ve çok güzel projeler yapacağız” dedi.

Sokak hayvanları için bakanlık nezdinde de projeler yürütüldüğünü belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce İl Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek ise, "Dernek başkanımız bize bu projeyi anlattı, biz de bu çalışmaya ekibimizle beraber destek olduk. Zaten biz kurum ve bakanlık olarak zaman zaman sokak hayvanları olarak gerek kedi köpek, gerekse kuş olsun bu tür yuvaların dağıtımını yapıyoruz. Biz de Dursun Bey’e ilk aşamada malzeme alarak destek verdik. Yine 2020 ve 2021’de gerek bakanlığımızın yaptığı yuvaları şehrin belli noktalarına, gerekse malzeme desteği ile bu çalışmaya desteğimiz devam edecek” diye konuştu.

Sokak hayvanları konusunda vatandaşları duyarlı olmaya davet eden Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Dursun Altıntaş, "Bu soğuk kış günlerinde duyarsız kalmayan, ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışan Sayın Mevlüt Bey’e ve Sayın Nurettin Bey’e çok teşekkür ediyorum. Halkımızdan isteğimiz bu kulübelere sahip çıksınlar, zarar vermesinler. Bu kışı sokak hayvanlarımız bu yuvalarda geçirsinler” şeklinde konuştu.

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