Gençlerden, yaşlı büyüklerine ziyaret

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

– Düzce Gençlik Merkezi gönülleri gençleri 14 şubat sevgililer günü nedeni ile Saniye ve Sefer Çiftçi, çiftini ziyaret ederek mutluluğun sırrı üzerine sohbet etti.

Düzce’de birbirinden farklı aktiviteler yaparak gençlerin uğrak noktası olan Düzce Gençlik Merkezi çalışmalarını sürdürüyor. Her farklı günde yapılan aktivitelere bir yenisini daha ekleyen Düzce Gençlik Merkezi Gönüllü gençleri 14 Şubat Sevgililer günü nedeni ile belirlenen Saniye ve Sefer Çiftçi ailesini ziyaret etti. Mutluluğun sırrını soran gençlere yıllardır evli olan çift sevgi, saygı ve sabır gibi değerleri katılımcılara aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.