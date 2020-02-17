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Bu makina hem kitapları hem okuyucuları bakterilerden koruyor Halk kütüphanelerindeki kitap yıkama ...

İHA

– Düzce Halk Kütüphanesi'ndeki binlerce kitap, mikroplara ve küflenme sonucu oluşacak deformasyonlara karşı özel olarak üretilen kitap yıkama makinesiyle yıkanarak arındırılıyor.

Bu makina hem kitapları hem okuyucuları bakterilerden koruyor Halk kütüphanelerindeki kitap yıkama makineleri kitapları bakterilerden arındırıyor 1 dakikada temizlenen kitaplar steril hale getiriliyor

– Düzce Halk Kütüphanesi’ndeki binlerce kitap, mikroplara ve küflenme sonucu oluşacak deformasyonlara karşı özel olarak üretilen kitap yıkama makinesiyle yıkanarak arındırılıyor.

Düzce’de insanların yoğun olarak ziyaret ettiği Halk Kütüphanesindeki kitaplar, kitap yıkama makinesi ile kirlerinden arındırılıyor. İlk olarak Güney Kore’de üretilen kitap yıkma makinesi, hem insanları hem de kitapları koruyor. Düzce Halk Kütüphanesinde kullanılmaya başlayan kitap yıkama makinesinin içine koyulan her bir kitap bakteri, küf, mantar ve tozlardan arındırılıyor. Tek tek yıkanarak üzerindeki ve içindeki bakteri ve küflerden arınan kitaplar, temiz bir şekilde vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Su kullanmadan ışınlarla temizliyor
Kütüphanelerde kitapların çok sayıda okuyucu tarafından kullanıldığını, uzun süre raflarda kalan kitapların toza maruz kalmasından dolayı çeşitli hastalıklara neden olan virüsleri barındırdığını dile getiren Düzce İl Halk Kütüphanesi Müdürü Hilay Ay, okuyucuların hasta olmaması için kitap yıkama makinesi bulunduğunu, bu makine ile kitapların daha temiz olduğunu dile getirdi. Makinelerin her kütüphanede yer aldığını ifade eden Ay, "Kitap yıkama makinelerimiz tüm halk kütüphanelerinde mevcuttur. Bu kitap yıkama makinesi susuz ve temizliksiz, ışınlar ile kitaplarımızı temizlemektedir. Kitabımızı ortadan ikiye ayırıp içinde bulunan bölmeye yerleştirdiğimizde ışınlar ile beraber 1 dakikada kitabımızı temizlemektedir. Bulaşıcı hastalıklarımız önlenmiş oluyor. Daha daha temiz kitaplarımız hizmete sunulmuş oluyor. Türkiye genelinde bin 146 kütüphanenin çoğunda bu cihazdan var" dedi.

"Bulaşıcı hastalıkların önlemini böylece almış oluyoruz"
Kitaplarda temizliğin önemine değinen Ay, "Virüsler, bakteri, küf, bulaşıcı hastalıkların mikro organizmalarını bu ışınlar ile beraber temizlemiş oluyoruz. Bir sürü grip gibi bulaşıcı hastalıkların önlemini böylece almış oluyoruz. Kütüphanemizden ödünç alınan kitapları isterseniz kitap yıkama makinesinde temizleyip steril duruma getirebilirsiniz. Halk kütüphanemizde bulunan kitaplar bu makine sayesinde daha steril konuma geldiği için kütüphanemizdeki kitaplar daha temizdir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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