Düzce Belediyesi, engelliler için çalışıyor

Düzce Belediyesi ekipleri, engelli vatandaşların daha rahat hareket edebilmelerini adına kaldırımlara rampalar inşa ediyor.

Engelli vatandaşların taleplerini yerine getirmeye özen gösteren Düzce Belediyesi, çalışmalarını bu doğrultuda sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin bir çok noktasında kaldırımlara engelli rampası yaparak engellilerin hizmetine sundu. Yapılan rampalar sayesinde kaldırımlarda daha rahat hareket eden engelli vatandaşlar ise belediye ekiplerine teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.