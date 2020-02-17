Başkan Özlü’den, Düzcespor’a destek

– Düzcespor hafta sonu kendi evinde Şile Yıldızspor’u ağırladı. Kulüp yönetimi ve taraftarların tribünleri doldurduğu maçta Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü de Kırmızı Şimşekleri yalnız bırakmadı.

Düzcespor 3. Ligin 23. Haftasında kendi evinde Şile Yıldızsporu ağırladı. 18 Temmuz Stadyumunda oynanan maçta 75. Dakikada Metin Sevinç’in attığı golle 10 maçı tamamlayan futbolculara hem taraftardan hem de kulüp yönetiminden tam destek geldi. Karşılaşmanın 15. Dakikasında sürpriz bir şekilde stadyuma gelen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’yü Kulüp Başkanı Gökhan Kapoğlu karşılarken futbolcular da tribünlerden gelen destek ile büyük bir mücadele ile maçı kazandı. 3 puanı hanesine yazdıran Kırmızı Şimşekler gelecek hafta deplasmanına hazırlıklarına vakit kaybetmeden başladı.

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