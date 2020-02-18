Düzce Endüstri Meslek Lisesi mezunları DTSO’da Buluştu

– Düzce Endüstri Meslek Lisesi Mezunları Derneği toplantısı Düzce Ticaret ve Sanayi Odasında (DTSO) gerçekleştirildi.

Düzce’de 1969 yılında eğitimöğretime başlayan ve aradan geçen 45 yılda çeşitli mesleki alanlarda 12 binin üzerinde mezun veren Düzce Endüstri Meslek Lisesi Mezunları bir araya geldi. Gerçekleşen toplantıya Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, DTSO Başkanı Tuncay Şahin başta olmak üzere bir çok davetli katıldı.

Toplantıda konuşan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin anne ve babalara çocukları meslek liselerine gönderme çağrısı yaparak “Bugün burada, Endüstri Meslek Lisesi Mezunları Derneği toplantısı için bir araya geldik. Düzce’nin en büyük mesleki eğitim yuvası olan Endüstri Meslek Lisesi, uzun yıllardır mezunlar veriyor ve bu mezunlar gerek Düzce’de gerekse başka illerde önemli mevkilerde görevler alıyor. TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da söylediği gibi Meslek Lisesi, Memleket Meselesidir. Biz oda olarak bunun bilinciyle Meslek Lisesi ile birlikte çok büyük bir proje geliştirdik. Bizim oda olarak yapabileceklerimiz mevzuatlarla sınırlı. Bazı şeyleri derneğimizin üzerinden de yapabiliriz. Avrupa’dan bir meslek lisesi ile kardeş okul protokolü imzalanabilir. Bu sayede oradaki gelişmiş uygulamaları ilimize ve okulumuza kazandırabiliriz. Sizlerden ricam çocuklarınızı meslek liselerine yönlendirin. Düzce bu konuda çok şanslı. Özel Meslek Lisesi bile var. Devlet desteği de var. Bu okula da çocuklarınızı yönlendirebilirsiniz. Meslek Liselerimizin yanı sıra Düzce Üniversitesi ile de ortak birçok çalışmamız var. Meslek Yüksek Okulumuzun CNC Atölyesini proje kapsamında oluşturduk ve burada 600 kişiye eğitimler verdik. Eğitimlerimiz ilerleyen süreçlerde devam edecek. Üniversitemiz ile yapmış olduğumuz ortak çalışmalardan biri de 100 sanayiciye 100 akademik danışman projesi. Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’ın önemli katkılarıyla 100 üyemize ücretsiz bir şekilde 100 akademik danışman tahsis ettik. TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun teşvikleriyle AlmanTürk Ticaret ve Sanayi Odası’na üye olduk. Türkiye’den çok az sayıda üyesi var ve bunlardan biri Düzce Ticaret ve Sanayi Odasıdır. Yine kısa zaman içerisinde sayın bakanımızın açıklayacağı proje ile 20 bin insanımıza istihdam sağlayacağız. Bu konuda da bakanımızın müjdeli açıklamasını bekliyoruz. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür eder, toplantımızın hayırlara vesile olmasını dilerim” şeklinde konuştu.

Toplantıda ayrıca Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü de konuşma yaptı. Özlü konuşmasında Düzce Belediyesi’nin çalışmaları ile ilgili bilgiler vererek yeni yapılan toplu ulaşım ihalesi ile yeni bir döneme girildiğini, bu değişimle amaçlarının hem rantabl hem de hizmet kalitesi yüksek ulaşım hizmeti sağlamak olduğunu da sözlerine ekledi. Toplantı, derneğin olağan gündem maddelerinin konuşulmasıyla sona erdi.

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