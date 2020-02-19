Geleceğin sinemacıları ‘Kısa Film Festivalinde’ buluşuyor

– Türkiye genelindeki Bahçeşehir Koleji öğrencilerinin çektiği kısa filmler Antalya’da düzenlenecek festivalde izleyici ile buluşacak.

Türkiye genelindeki Bahçeşehir Koleji öğrencilerinin çektiği kısa filmler 57 Mart tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek festivalle seyirciyle buluşacak. Sanatın evrensel aracılığıyla çocukların kardeşlik, dostluk, dayanışma, sevgi, saygı, olumlu duygu ve davranışlar kazanmalarına yardımcı olmak; çocuklara duygu ve düşüncelerini sinema yolu ile ifade etme imkanı vererek kendilerini ve içinde bulundukları toplumu tanımalarına yardımcı olmak hedefiyle düzenlenen kısa film festivalinin bu yılki teması ise “Sürdürülebilirlik”.

Öğrenciler; Yönetmenlik Atölyeleri, Senaryo Yazım Teknikleri ve Metin Uyarlama Atölyeleri, Seslendirme Atölyeleri, Kamera Önü Oyunculuk ve Doğaçlama Atölyesi ile sinemaya dair bilgi ve becerilerini geliştiriyorlar.

Jüri tarafından belirlenen filmler; En iyi Film, En iyi Senaryo, En iyi Yönetmen, En İyi Oyuncu, En Kurgu, En İyi Afiş, Jüri Özel ve Mansiyon kategorilerinde ödül plaketlerini, düzenlenen törenle alacaklar.

Düzce Bahçeşehir Koleji öğrencileri de bu yıl ki kısa film yarışmasında oldukça iddialı bir şekilde hazırlandılar.

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