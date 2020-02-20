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3 boyutlu dijital mamografi cihazı hizmete girdi

İHA

Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Radyoloji Ünitesi'nde 3D Tomosentez ve kontrastlı spektal inceleme özelliklerine sahip digital mamografi cihazı hizmete girdi.

3 boyutlu dijital mamografi cihazı hizmete girdi

Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Radyoloji Ünitesi’nde 3D Tomosentez ve kontrastlı spektal inceleme özelliklerine sahip digital mamografi cihazı hizmete girdi.
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğretim Üyesi Derya Güçlü, cihaz ile ilgili bilgiler vererek kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanseri hastalığında son 20 yılda teşhis ve tedavi anlamında büyük ilerlemeler kaydedildiğine dikkat çekti. Dijital Mamografi ile meme dokusunun yoğunluğuna göre radyasyon dozu ve sıkıştırma şiddetinin ayarlanabildiğini ve daha düşük radyasyon dozu ile çekim yapılabildiğini ifade eden Güçlü, bilgisayara aktarılan görüntülerin, kontrastının değiştirilerek memenin her noktasının ayrı ayrı değerlendirilebileceğini belirtti.

“Acı hissini ortadan kaldırmaktadır”
3D Tomosentez özellikli mamografi sayesinde memenin milimetrik kesitleri alınarak üç boyutlu görüntüler elde edilebildiğini dile getiren Güçlü, “Bu şekilde meme dokusunun içyapısı daha net olarak görüntülenebilir ve varsa tümörün 3 boyutlu olarak yeri tespit edilir. Normal mamografide normal dokular üst üste gelerek kanseri saklayabilirken veya yalancı kanser benzeri görüntüler oluşturabilirken, bu yöntemle meme dokusunun kesit kesit değerlendirilebilmesi sayesinde bu sorunlar aşılabiliyor. Cihaz aynı zamanda meme dokusu üzerindeki minimal baskıyla hastanın hissedeceği acı hissini ortadan kaldırmaktadır” şeklinde konuştu.

“Erken tanıya önem verin, meme kontrollerinizi ihmal etmeyin”
Kontrastlı spektral mamografinin ise yeni bir teknik olduğunu vurgulayan Dr. Güçlü, bu tekniğin damardan iyotlu kontrast madde enjeksiyonunu takiben gerçekleştirilerek yapılan mamografi incelemesi olduğu bilgisini verdi. Bu tekniğin avantajlarını sıralayan Güçlü, “Kanser saptama duyarlılığını arttırır, tümör boyutlarının daha doğru değerlendirilmesini sağlar. Ayrıca MR incelemesinin gerçekleştirilemediği olgularda alternatif bir inceleme olarak kullanılabilir ve yapılan çalışmalara göre kanser saptama başarısında MR ile benzer sonuçlar verir” dedi. Erken tanı konulmuş meme kanserinin tamamen tedavi edilebilen bir hastalık olduğunun altını çizen Derya Güçlü, açıklamasını “Erken tanıya önem verin, meme kontrollerinizi ihmal etmeyin!” ifadeleri ile sonlandırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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