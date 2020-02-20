Başkan Şahin Düzce’nin yurt dışına açılması için çalışıyor

– Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim kurulu Başkanı Tuncay Şahin ve Meclis üyesi Murat Taştepe ile birlikte Türkiye Kosova Serbest Ticaret Anlaşması fırsatları toplantısına katıldılar.

TOBB’da TürkiyeKosova Serbest Ticaret Anlaşması Fırsatları konulu toplantı düzenlendi. Türkiye ve Yurt Dışı pazarlarda Düzce’nin ticaretinin gelişmesi, yatırımcıların uluslar arası pazarlarda daha çok yer alabilmesi için hem TOBB faaliyetlerinde hem de Düzce Valiliği ile koordineli şekilde harici olarak yurt dışı yatırımcılarla sürekli temasta olan Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Meclis Üyesi Murat Taştepe ile birlikte TürkiyeKosova Serbest Ticaret Anlaşması Fırsatları konulu toplantıya katılarak buradaki fırsatlar ve kamusal desteklerle ilgili bilgiler aldı.

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