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Ocak ayında 2 bin 334 bin ton fındık ihraç edildi

İHA

– Fındık üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Düzce'de 2020 yılının ilk ayında AB ülkelerine 2 bin 334 ton 322 kilogram fındık ihracatı gerçekleşti.

Ocak ayında 2 bin 334 bin ton fındık ihraç edildi

– Fındık üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Düzce’de 2020 yılının ilk ayında AB ülkelerine 2 bin 334 ton 322 kilogram fındık ihracatı gerçekleşti.
Fındıkta dünya pazarının yüzde 70’ini elinde tutan Türkiye, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine fındık ihraç etmeye devam ediyor. Üretiminde ve ihracatında dünyada birinci sırada olduğumuz fındık, Türkiye'de 39 ilde, 728 bin hektar alanda yaklaşık 592 bin çiftçi tarafından üretiliyor. Fındık üretiminin önemli bölgelerinden olan Düzce’de de yeni yılın Ocak ayındaki fındık ihracat rakamları açıklandı. Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre ise AB ülkelerine Ocak ayında 2 bin 334 ton fındık ihracatı gerçekleşti.
Düzce’den 2019 yılında 15 bin 344 ton. 2018 yılında ise 13 bin 797 ton iç iç fındık ihracatı yapılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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