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YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Özel) Bu afiş, işi çok kolaylaştırıyor Düzce oluşturdu, Türkiye’ye yayıldı

İHA

Düzce il Halk Kütüphanesi Müdürlüğü tarafından okuyucuların kitapları kolay bulmasını sağlamak üzere sınıflandırılan sistemindeki renklere rakam vererek afişlere bastırıldı. Kütüphanenin her köşesine asılan afişlerle okuyucular, istedikleri kitaba ulaşırken, uygulama Türkiye'de diğer kütüphanelere de emsal oldu.

(Özel) Bu afiş, işi çok kolaylaştırıyor Düzce oluşturdu, Türkiye’ye yayıldı

Düzce il Halk Kütüphanesi Müdürlüğü tarafından okuyucuların kitapları kolay bulmasını sağlamak üzere sınıflandırılan sistemindeki renklere rakam vererek afişlere bastırıldı. Kütüphanenin her köşesine asılan afişlerle okuyucular, istedikleri kitaba ulaşırken, uygulama Türkiye’de diğer kütüphanelere de emsal oldu.
Düzce İl Halk Kütüphanesi hayata geçirdiği uygulamalarla okuyucu ve üye sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor. Sayı arttıkça da İl Halk Kütüphanesi’nde bazı işlemleri yapmak zorlaşabiliyor. Bu noktada kütüphaneyi kullanan çocuk ve yetişkinlerin taleplerini inceleyerek uygulanabilir buldu ve hayata geçirdi. Okuyucuların kitapları daha kolay ve görevlilere sormadan bulabilmek için yaptıkları öneride kitaplara ulaşabilir olmak vardı. Öneriyi geliştiren Düzce İl Halk Kütüphanesi Müdürü Hilal Ay ve kütüphane görevlileri kitapların sınıflandırmasında kullanılan renkli sınıflandırmayı afişlere basarak kütüphanenin her köşesine astılar. Böylece okuyucularda aradıkları kitapları görevlilere sormadan afişlere bakarak renklerine göre sınıflandırılarak ayrılan bölümlerden kolaylıkla bulabiliyorlar.
Uygulama hakkında bilgi veren Düzce İl Halk Kütüphanesi Müdürü Hilal Ay; İl Halk kütüphanelerinde kullanılan ondalık sınıflama sistemini Düzce kütüphanelerinde de kullandıklarını ancak hayata geçirdikleri uygulama ile kitapların sınıflandırılmasında kullandıkları renkli etiketlere rakamlarda verdiklerini dile getirdi. Müdür Hilal Ay; “Melvil Dewey’in 1876 yılında başlatmış olduğu ondalık sisteme dayalı numaratik sınıflama sistemi ile kütüphanemiz düzenlenmiştir. Bu sistem onluk numaralara göre yapılmıştır. Genel konular ve alt başlıklar halinde ayrılmıştır. Açık raf sisteminde hizmet veren tüm kütüphanelerde kullanılmaktadır. Okuyucu böylelikle istediği kitabı yada o kitapla ilgili aynı konuda olanları yan yana raflarımızda bulabilmektedirler. Böylece halkımız daha kolay bir şekilde kitaplarımıza erişim sağlamaktadır. Bu afiş çocuklarımızın ve yetişkinlerin görevli olmadan kitaplara ulaşabilmesi için düşünüp tasarladığımız bir afiş oldu. Etiketlerimiz ve renklerimiz belirliydi. Biz sadece bunları afiş olarak dizayn ettik ve hizmete sunduk. Türkiye genelinde bizi örnek alanlar var. Kendi kütüphanelerinde bu afiş çalışmasını belli bölgelerde yayınlayanlar sosyal ağlarda ve web sitesinde yayınlayanlarda oldu” dedi.
Günlerini kütüphaneye gelerek istedikleri kitapları bulmakta zorlandıklarını dile getiren öğrenciler ise yapılan afiş çalışmasını beğendiklerini dile getirdi. Çocuklar ise; “Burada bulamadığımız kitapları her renkten kitaplara yapıştırılıp bölümlere ayrıldı. Buda bizim kitapları direk bulmamıza yardımcı oldu. Uygulama hoşuma gitti. Eskiden bir tür kitap okumak istiyorduk. Ama onu bulamıyorduk. Çünkü karmakarışıktı. Bir sınıflandırma yoktu. Bu özellik gelmesi ile birlikte istediğimiz kitaba istediğimiz şekilde ulaşabiliyoruz. Çok fazla kitap olduğu için ve ben fen bilimleri ve matematik kitaplarını okumayı çok sevdiğim için onları aramaya çalışıyordum. Ama görevlilere sormam gerekiyordu. Herkes bunu yaptığında çok karışıklık oluyordu. Ama istediğim kitapları ben 500. sıradan bu aradığım kitap nerede afişi ile daha iyi bulabiliyorum. Kitapları rahat bulamıyorduk. Zorlanıyorduk. Bizde bunun için müdürlüğümüzden kitapları daha rahat bulabilmemiz için afişi yapmalarını istedik. Onlarda yaptılar onlara teşekkür ediyoruz” dediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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