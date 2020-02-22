Üst yapı eksikleri tamamlanıyor

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü acil çözüm bekleyen noktalarda yaz dönemine kadar çalışma yapmaya özen gösteriyor.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde acil çözüm bekleyen noktalarda yaz dönemine kadar geçici düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Hamidiye Mahallesi ara sokaklarında yağmur sularının neden olduğu çamura engel olmak amacıyla bypass malzemesi serildi. Yaz döneminde asfalt ihtiyaçlarının karşılanacağını belirten ekipler kış döneminde vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi amacıyla zemine malzeme serildiğini belirterek hava şartlarının uygun hale gelmesi ile kalıcı çözüm çalışmalarının başlayacağını belirtti. Ekipler ayrıca araç trafiğinin yoğun olduğu caddelerde meydana gelen çukurlara dolgu çalışması yaptı. Trafik akışını engelleyecek durumlara anında müdahale eden ekipler, tespit çalışmalarının süreceğini ifade etti.

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