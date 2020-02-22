Öğrenciler okula kabul bursluluk sınavında ter döktüler

– Düzce Bahçeşehir Koleji okula kabul bursluluk sınavı öğrencilerin yoğun katılımı ile yapıldı.

Düzce’de hafta sonu yapılan Bahçeşehir Koleji okula kabul sınavı yoğun ilgi gördü. 4., 5., 6. ve 7. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen sınavda yüzlerce öğrenci 20202021 eğitim öğretim döneminde Bahçeşehir kolejinde eğitim almak için ter döktü. Sabahın erken saatlerinde okula gelen öğrencileri velileri de yalnız bırakmadı. Öğrenciler geleceklerinin temellerini atarken Okul Yöneticileri tarafından velilerde okul ile ilgili bilgiler verildi.

Okula kabul bursluluk sınavında başarı olan öğrenciler belirlenen oranlarda eğitim bursu ile ödüllendirilecek.

29 Şubat tarihinde de okulda 8910 ve 11. Sınıflara yönelik sınav yapılacak.

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