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Düzce Vali Yardımcısı Tatoğlu’ndan Standard Profil’e ziyaret

İHA

Düzce Vali Yardımcı Yakup Tatoğlu, Düzce Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ferhat Acar, Düzce Çalışma ve İş Kurumu Şube Müdürü Hasan Ali Subaşı ile birlikte, Standard Profil Düzce Fabrikası'nı ziyaret etti. Tatoğlu ve beraberindeki heyet, üretim alanlarını gezerek Standard Profil'in faaliyetleri hakkında bilgi edindi.

Düzce Vali Yardımcısı Tatoğlu’ndan Standard Profil’e ziyaret

Düzce Vali Yardımcı Yakup Tatoğlu, Düzce Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ferhat Acar, Düzce Çalışma ve İş Kurumu Şube Müdürü Hasan Ali Subaşı ile birlikte, Standard Profil Düzce Fabrikası’nı ziyaret etti. Tatoğlu ve beraberindeki heyet, üretim alanlarını gezerek Standard Profil’in faaliyetleri hakkında bilgi edindi.
Vali Yardımcı Yakup Tatoğlu, beraberindeki heyetle birlikte Standard Profil Düzce fabrikasını ziyaret etti. Düzce Vali Yardımcı Yakup Tatoğlu, Düzce Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ferhat Acar ve Düzce Çalışma ve İş Kurumu Şube Müdürü Hasan Ali Subaşı’nı Standard Profil Düzce Fabrikası Genel Müdürü Afşin Dakiki ve fabrika yöneticileri karşıladı. Ziyaret sırasında üretim sistemi hakkında bilgiler paylaşıldı ve saha turunda yapılan uygulamaların yerinde görülmesi sağlandı.
Vali Yardımcısı Tatoğlu, dünya çapındaki otomotiv markalarına sızdırmazlık profili üretimi yapan Standard Profil Grubu’nun ülkeye ve Düzce ekonomisine sağladığı katma değer ile ilgili Fabrika Genel Müdürü Afşin Dakiki’den bilgiler aldı. Afşin Dakiki “Standard Profil Grubu olarak kazanılan her başarıdan gurur duyuyoruz. Düzce’de de 1200 arkadaşımızla birlikte çalışmaya ve ülke ekonomisine değer katmaya devam edeceğiz” dedi.
Standard Profil Grubu, Düzce Fabrikası’nda gerçekleştirdiği üretim kapsamında 2018 yılında istihdamın korunması ve geliştirmesine yönelik çaba ve katkılarından ötürü Düzce Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü tarafından ödüllendirilmişti. Düzce’nin en büyük işverenlerinden biri olan ve istihdama büyük katkı sağlayan şirket, aynı zamanda Düzce SGK İl Müdürlüğü tarafından teşekkür belgesi ile onurlandırılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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