İl genelinde kazanım değerlendirme sınavı yapıldı

2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde il genelinde 2. Kazanım Değerlendirme Sınavı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan 2023 Eğitim Vizyonu programı Düzce’de tüm hızı ile sürdürülüyor. Öğrencilerin öğrenme eksikliklerinin belirlenmesi amacıyla, Kazanım Değerlendirme Sınavı, il geneli tüm 8. sınıf öğrencilere eş zamanlı olarak uygulandı. Sınav ile öğrenciler bilgi, beceri, zamanı kullanma ve ölçme fırsatı sağladı. Sınav sonucunda öğrenciler eksikliklerini ve başarılarını online olarak http://duzce.esinav.web.tr adresinden görebilecek. İl genelinde 99 okuldan 7 bin 409 öğrencinin katıldığı sınav, sayısal ve sözel bölümler halinde yapıldı. Sayısal bölümde matematik ve fen bilimleri yer alırken, sözel bölümde ise Türkçe, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce dersleri yer aldı.

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