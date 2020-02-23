(Özel) Çocuklarda erken teşhis dişleri kurtarıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Özel) Çocuklarda erken teşhis dişleri kurtarıyor

İHA

Ortodonti Uzmanı Musa Bulut, özellikle çocuklarda yanlış yutkunma ve çenenin ileride ya da geride olmasıyla ilgili olan ağız hastalıklarının erken teşhis durumunda cerrahi müdahale gerektirmeden tedavi edildiğini, bebeklerde yanlış yutkunmanın ilerleyen yaşlarda ağız ve çene bozukluklarına neden olduğunu söyledi.

(Özel) Çocuklarda erken teşhis dişleri kurtarıyor

Ortodonti Uzmanı Musa Bulut, özellikle çocuklarda yanlış yutkunma ve çenenin ileride ya da geride olmasıyla ilgili olan ağız hastalıklarının erken teşhis durumunda cerrahi müdahale gerektirmeden tedavi edildiğini, bebeklerde yanlış yutkunmanın ilerleyen yaşlarda ağız ve çene bozukluklarına neden olduğunu söyledi.
Ortodonti Uzmanı Musa Bulut, bebeklerde yanlış yutkunmanın ileride ağız ve diş sağlığında göz ardı edilmeyecek bozukluklara neden olduğunu ifade ederek, “Bebekler doğduklarından itibaren yutkunmayı dudaklarından ve dillerinden destek alarak yapıyorlar. 6. aydan 2 yaşa kadar süt dişlenmesi ve dişler çıktıkça yutkunmayı terk ettirip damaklardan ve dişlerden destek alarak yutkunmayı sağlamamız lazım. Parmak emme, dudak emme gibi alışkanlıklar 23 yaşından sonra devam ederse daimi dişler çıkınca ve daimi dişlerin çıkmasından sonra yanlış yutkunma devam ederse buna bağlı olarak dişlerde kapanış bozuklukları, çarpıklıklar meydana gelebiliyor, üst damak daralabiliyor. Süt dişleri çıktığı zaman düzenli bir ortodonti kontrolüne getirirlerse daha iyi olur. Sürekli parmak emmede, parmağı damağa bastırdığımız zaman damak kubbesi birazcık sığlaşıyor. Üst dişlerde damak daraldığı için ön dişlerde açık kapanış meydana geliyor. Buna bağlı olarak nefes almada, burunda, ağızdan solunuma katkı sağlıyor. Bu bizim istemediğimiz bir durum. Düzeltilmesi için en geç 78 yaşlarında müdahale etmemiz lazım. Dilin yutkunmasını doğru yerde tutacak paravan ve aparatlarımız var. Parmak emmeyi engelleyen aparatlarımız var. Bunların uygulanması ile çocuklar daha iyi ve sağlıklı dişlere kavuşabiliyorlar” dedi.

“Çene bozuklukları aparatlarla giderilebiliyor”
Ortaokul çağındaki çocukların çenelerinin ilerde ya da geride olmasının zamanında müdahaleyle ameliyat gerektirmeden aparatlar sayesinde düzeltildiğini ifade eden Bulut, “Ailede genetik olarak annede, babada ya da uzak akrabalarda alt çene belirginliği varsa 89 yaşlarında süt dişleri dökülüp daimi dişler çıkmaya başladığından itibaren kendisini gösteriyor. Alt çenenin belirginliği üst çeneden kaynaklıysa 89 yaşında biz bunu muayenelerde tespit edebiliyoruz. Buna bağlı olarak ağız dışından yakılan alın ve çene ucundan destek alıp üst çeneyi öne doğru kuvvet uygulayarak ilerlemesini sağlayan aparatlarla bunları düzeltebiliyoruz. 1213 yaşında karşılaştığımız durumlarda maske ile düzeltilme olmadığı zaman maalesef bunun düzeltilme yöntemi ameliyat ile oluyor. Şu an teknoloji ilerlediği için çene ameliyatlarında 34 saat sürede bunun düzeltilmesi oluyor. Hem çiğneme, hem estetik hem de konuşma açısından hastalar daha sağlıklı bir yapıya kavuşuyorlar” diye konuştu.

“Erken teşhis dişleri kurtarır”
Kanser tedavisinde olduğu gibi diş tedavisinde de erken teşhisin önemine değinen Bulut, “Erkenden fark ettiğimiz olgular genelde süt dişlerinin kaybına bağlı olarak gerçekleşiyor. 34 yaşından itibaren çocuklar çikolata ve şekerle tanışıkları için 67 yaşına geldiklerinde ağızlarındaki süt dişlerinin çoğu düzenli fırçalama alışkanlığı yoksa çürümüş oluyor. Buna müdahalesin, yer tutucusunu ya da dişlerin belki gerektirecek sürme rehberliği yapıldığı zaman çapraşıklıkları minimal hasarla atlatabiliyoruz. İleride ortodontik tedavi için gereksinim dahi kalmıyor. Erken teşhis dişleri kurtarıyor” ifadelerini kullandı.

“Ortodonti diş ve ağız sağlığında her tedaviyi uyguluyor”
Ortodonti uzmanlığı konusunda bilgiler veren Bulut, “Hastalarımız gelmeden ararlarsa iyi olur. Ortodonti çene, diş bozuklukları, ağız bozuklukları, bebek yaşlarda dudak damak yarıklıkları ile meydana gelen anomalilerin tedavisi, dişlerle alakalı bozuklukların tedavisini yapan nadir ana bilim dalıdır. Genellikle hasta grubumuz ortaokul çağındaki genç arkadaşlarımız oluyor. Küçük yaştan itibaren düzenli ortodonti kontrolünde olmak ilerde meydana gelebilecek çapraşıklıkların erken müdahalesine ve daha az şiddetli tedaviye katkı sağlıyor. 6 yaşında süt dişini kaybeden bir hastanın daimi dişi 1112 yaşında geliyorsa 45 sene zarfında dişsiz kalan bölgeye yer tutucu yapılması bizim için önleyici tedavi oluyor. O dişin yerini koruduğumuz zaman ileride çapraşıklık olasılığını azaltıyoruz. Hastalarda meydana gelebilecek alt çene geriliği, üst çene geriliği, çenede çıkıntı olması, üst dişlerde çapraşıklık, özellikle hasta velilerimiz bize çocuklarının üst köpek dişleri damak dışından çıkmış biz buna ne yapalım diyorlar. Bunların tedavisi ortodonti ile oluyor. Ortodonti olarak hem ağız içinden hem ağız dışından dişlere yer ede edebilmek için çeşitli aparatlar kullanabiliyoruz. Hem hastanın estetik kaygısını düşünerek hem de bizim tedavi sürecimizi hızlandıracak en optimal tedaviyi hastalarımıza sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otobüs kazalarını önleme toplantısı Akçakoca’da yapıldı
YEREL HABERLER Otobüs kazalarını önleme toplantısı Akçakoca’da ...
Rektör Çakar, Yükseköğretim’de kadın liderler konulu sunum yaptı
YEREL HABERLER Rektör Çakar, Yükseköğretim’de kadın liderler konulu ...
Düzcespor’da Mustafa Sarıgül resmen dönemi başladı
YEREL HABERLER Düzcespor’da Mustafa Sarıgül resmen dönemi başladı
Düzce’nin yüksek kesimlerine kar yağışı
YEREL HABERLER Düzce’nin yüksek kesimlerine kar yağışı
İl genelinde kazanım değerlendirme sınavı yapıldı
YEREL HABERLER İl genelinde kazanım değerlendirme sınavı yapıldı
Köy okulunda periyodik bakımlar başladı
YEREL HABERLER Köy okulunda periyodik bakımlar başladı
Gölyaka’da değerlerimle değerliyim projesi sürüyor
YEREL HABERLER Gölyaka’da değerlerimle değerliyim projesi sürüyor
Eski Bakan Güçlü, Arsal Anadolu Lisesi’nden öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Eski Bakan Güçlü, Arsal Anadolu Lisesi’nden ...
Düzce Vali Yardımcısı Tatoğlu’ndan Standard Profil’e ziyaret
YEREL HABERLER Düzce Vali Yardımcısı Tatoğlu’ndan Standard Profil’e ...
Düzce’de başlatılan kampanyaya kitaplar gelmeye başladı
YEREL HABERLER Düzce’de başlatılan kampanyaya kitaplar gelmeye ...
Muaythai’de başarı çıtası yükseliyor
YEREL HABERLER Muaythai’de başarı çıtası yükseliyor
Öğrenciler okula kabul bursluluk sınavında ter döktüler
YEREL HABERLER Öğrenciler okula kabul bursluluk sınavında ter ...
Düzce Üniversitesi EURIE’ zirvesine damga vurdu
YEREL HABERLER Düzce Üniversitesi EURIE’ zirvesine damga vurdu
DTSO’dan milli teknoloji hamlesi
YEREL HABERLER DTSO’dan milli teknoloji hamlesi
Üst yapı eksikleri tamamlanıyor
YEREL HABERLER Üst yapı eksikleri tamamlanıyor
Çinide yeteneklerini geliştiriyorlar
YEREL HABERLER Çinide yeteneklerini geliştiriyorlar
Düzce Cezaevide çocuklar için özel kreş
YEREL HABERLER Düzce Cezaevide çocuklar için özel kreş
(Özel) Bu afiş, işi çok kolaylaştırıyor Düzce oluşturdu, Türkiye’ye yayıldı
YEREL HABERLER (Özel) Bu afiş, işi çok kolaylaştırıyor Düzce ...
Otomobilin çarptığı ticari taksi, elektrik direğine çarparak durabildi Sıkışan taksi sürücüsü için ekipler seferber oldu Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı ticari taksi, elektrik direğine ...
Kırmızı ışıkta geçen otomobilin taksiye çarptığı anlar kamerada
YEREL HABERLER Kırmızı ışıkta geçen otomobilin taksiye çarptığı ...
Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği bölgelere yem bıraktılar
YEREL HABERLER Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği bölgelere yem ...
Valilik Kupası şampiyonları ödüllendirildi
YEREL HABERLER Valilik Kupası şampiyonları ödüllendirildi
Kardeşine bir kitapta senden olsun
YEREL HABERLER Kardeşine bir kitapta senden olsun
Modern durakların montajı başladı
YEREL HABERLER Modern durakların montajı başladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X