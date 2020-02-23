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2019 yılının en popüler çocuk isimleri Yusuf ve Zeynep oldu

İHA

– Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2019 yılında anne babalar geçmiş yıllarda olduğu gibi çocuklarına en çok Yusuf ve Zeynep ismini verdiler.
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, 2019 yılında doğan bebeklere anne ve babalar önceki yıllarda olduğu gibi erkeklerde Yusuf, kızlarda ise Zeynep ismini verdi. Kız bebeklerde Zeynep 2000 yılından, erkek bebeklerde ise Yusuf 2003 yılından bu yana en çok tercih edilen isimler arasında olmaya devam etti.
Erkek bebeklerde, Yusuf’tan sonra en popüler isimler, Eymen, Miraç, Ömer Asaf ve Ömer olurken, kız bebeklerde, Zeynep’ten sonra en çok tercih edilen isimler Elif, Defne, Asel ve Azra oldu.

İstanbul’da Ömer Asaf ile Zeynep
İstanbul'da erkeklerde Ömer Asaf, kızlarda Zeynep ismi ilk sırada yer aldı
En büyük nüfusa sahip il olan İstanbul'da, erkek bebeklere Ömer Asaf’tan sonra en çok verilen isimler Eymen, Yusuf, Ömer ve Kerem oldu. Kız bebeklerde ise Zeynep’ten sonra en çok Defne, Elif, Asel ve Azra isimlerinin tercih edildiği görüldü.

Ankara’da Eymen ile Zeynep
Ankara'da en popüler bebek ismi erkeklerde Eymen, kızlarda Zeynep oldu.
Türkiye'nin ikinci büyük şehri olan Ankara'da, erkek bebeklere Eymen’den sonra en çok Ömer Asaf, Yusuf, Miraç ve Kerem isimlerinin verildiği görüldü. Kız bebeklerde Zeynep’ten sonra en çok tercih edilen isimler, Defne, Elif, Asel ve Asya oldu.

İzmir’de Eymen ile Zeynep
İzmir'de erkeklerde Eymen, kızlarda Zeynep en çok tercih edilen bebek isimleri oldu.
Nüfus büyüklüğünde üçüncü sırada yer alan İzmir'de, erkek bebeklerde, Eymen’den sonra Çınar, Deniz, Aras ve Miraç en çok tercih edilen isimler oldu. Kız bebeklere ise Zeynep’ten sonra en çok Defne, Elif, Asel ve Öykü isimlerinin verildiği görüldü.

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