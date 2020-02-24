ODTÜ Robot Günleri’nde Düzce 8. oldu

– Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin 17. kez düzenlediği Uluslar arası ODTÜ Robot Günleri’nde Düzce Mehmet Akif İnan Hafız İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri 8. olarak büyük bir başarı elde etti.
Robot teknoloji konusunda Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin her yıl düzenlediği Uluslar arası ODTÜ Robot Günleri’nin 17.’si gerçekleştirildi. Ankara’da Üniversite kampüsünde düzenlenen etkinliğe Düzce Mehmet Akif İnan Hafız İmam Hatip Ortaokulu katılım sağladı. Yarışmaya katılan 250 robotun sadece 40 tanesi oluşturulan pisti tamamlarken, Düzce Mehmet Akif İnan Hafız İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Taha Vedat’ın kullandığı robot değerlendirme sonucunda yarışmada 8. oldu.
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