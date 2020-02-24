Judo grup müsabakaları Düzce’de yapıldı

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– Okul Sporları judo grup müsabakaları 246 sporcunun katılımıyla Düzce'de gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 20192020 EğitimÖğretim Yılı Okul Sporları Judo Grup Müsabakaları 2223 Şubat 2020 tarihleri arasında Düzce’de gerçekleştirildi. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı’nın seremoni konuşmasının ardından başlayan Okul Sporları Judo Grup Müsabakaları 17 ilden 129 erkek, 117 kadın toplamda 246 sporcunun katılımıyla 18 Temmuz Spor Salonu’nda yapıldı. Grup yarışmalarında, grup merkezlerinde her siklette ilk 4 dereceyi elde eden sporcular Türkiye Birinciliği yarışmalarına katılma hakkı elde ettiler.

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