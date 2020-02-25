Düzce'de uyuşturucu operasyonu Operasyonda 3 kilo 847 gram esrar ele geçirilirken, 4 şahıs gözaltına alındı

– Düzce polisinin düzenlediği operasyonda 3 kilo 847 gram esrarla yakalanan 4 şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Düzce üzerinden uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı tespit edilen 4 şahıs düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve içerisinde bulundukları araçta yapılan aramada 3 kilo 847 gram esrar ele geçirildi. Şüpheliler tamamlanan işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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