Tarım Paneli’nde çiftçilerle akademisyenler bir araya geldi

– Düzce Üniversitesi ve Düzce Kent Konseyi iş birliği ile düzenlenen “1.Tarım Paneli”nde gerçekleştirilen oturumlarla bölge çiftçileri bilgilendirildi.

Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi İstiklal Konferans Salonu’unda gerçekleştirilen panele; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, İş Kurumu İl Müdürü Ferhat Acar, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Necmi Köroğlu, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek, Düzce Kent Konseyi Başkanı Av. Arb. Ali Dilber, Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, öğretim elemanları, öğrenciler ile Düzceli çiftçiler katıldı.

Düzce’nin Toprak Haritası Oluşturuluyor

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, ülke ve bölge için tarım üretiminin önemine değinerek, Düzce Üniversitesi’nin bölge tarımının gelişmesi için yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (DÜBİT) bölgeye ait çeşitli mevkilerden 4 binin üzerinde toprak analizi yapıldığını söyleyen Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi’nin topladığı verilerle bölgenin toprak haritasının çıkarılma aşamasına gelindiğinin altını çizdi.

Düzenlenen Panel Oturumları İle Katılımcılar Bilgilendirildiler

Üç oturumdan oluşan programın 1. Oturumunda; Moderatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Pınar Göç Rasgele’nin yaptığı panelde, Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Doç. Dr. Uğur Hasırcı “Düzce Üniversitesi İhtisaslaşma Süreci”, şehrimiz tarım üreticisi Burhan Zoral “Sahadan Tecrübeler”, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı Sevil Gülsoy “Düzce İli Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği” konu başlıklarında sunum yaparken, Düzce Üniversitesi Öğr. Gör. Mehmet Fatih Çakır ise “Tıbbi Bitkilerin Kurutulması ve Depolanması” hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Moderatörlüğünü Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz’in yaptığı 2. Oturumda; Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat çalışanları; Ziraat Yüksek Mühendisi Samet Gürel “Tarımsal Hibe ve Destekleri”, Mustafa Ulusoy “Kooperatifleşme” konu başlıklarında sunumlarını gerçekleştirdi.

Programın son oturumu olan 3. oturumu olan ve moderatörlüğünü Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Doç. Dr. Uğur Hasırcı’nın yaptığı panelde; Ziraat ve Doğa Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz “İşgalci Böcekler ve Mücadele Yöntemleri”, Düzce Üniversitesi Öğr. Gör. Barkın Külahtaş “Fındık Altında Yetiştirilebilecek Ürünler” hakkında bilgiler verirken, Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Pınar Sevim Elibol ise “Düzce İli Toprak Haritası” hakkında bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Etkinlik sonunda Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç ve Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek tarafından panelistlere, gerçekleştirdikleri sunum ve yaptıkları başarılı çalışmaları için teşekkür belgesi takdim edildi.

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