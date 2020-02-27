Düzce TSO tiyatro oyununda bir araya geldi

– Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, Düzce’nin sadece ekonomik hayatına değil, sosyal hayatına da destek olmaya devam ediyor.

Düzce’nin sosyal hayatının gelişimine katkı vermek amacıyla Düzce TSO Yönetimi, İl protokolü ve üyeler, Selçuk Develi Tiyatrosu tarafından sahnelenen Yedi Kocalı Hürmüz oyununda bir araya geldi. Düzce TSO özel gösterimine; Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Düzce TSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, Kamu Kurum ve Kurularının Yöneticileri ile çok sayıda davetli katılım sağladı.

İki perdeden oluşan oyunu keyifle izleyen davetliler, program sonunda oyuncuları coşkuyla alkışlarken, oyunun sonunda Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin davetlilere hitap etti. Şahin, “Düzce’nin her alanda gelişmesi, kalkınması ve kültürel seviyesinin de artması için oda olarak yeni dönemde bu ve benzeri faaliyetlere daha çok eğilmeye karar verdik. Bu klasikleşmiş oyunu Düzce halkıyla buluşturduklarından dolayı Selçuk Develi Tiyatrosuna da teşekkür ediyoruz. TOBB ve odamızın en önemli vizyonlarından biri de ilimizin her alanda gelişimine katkı sağlamak. Bu vesileyle bu akşam bizleri burada yalnız bırakmayan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Program sonunda Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, oyunculara çiçek takdim etti.

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