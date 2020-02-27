“Uygulamalı Temel Hücre Teknikleri Kursu” Sona Erdi

– Düzce Üniversitesi, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde yürütülen “Uygulamalı Temel Hücre Teknikleri Kursu” başarı ile sonuçlandı.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitim; Düzce Üniversitesi Merkez çalışanları; Öğr. Gör. Aydan Fülden Ağan, Öğr. Gör. Dr. Nisa Sipahi ve Öğr. Gör. Pınar Yoldaş tarafından gerçekleştirildi.

Uygulamalı eğitimin yoğunlukta olduğu kursta; hücre kültüründe terminoloji, hücre kültürü çeşitleri, hücre kültürü laboratuvarında kullanılan sarflar ve cihazlar, aseptik koşullar, hücre çözdürmedondurma işlemleri, besi yeri değiştirme, hücre pasajlama, hücre sayımı, proliferasyon testi ve hücre canlılık testleri katılımcılara uygulamalı olarak gösterildi.

Eğitim sonunda kısa bir açıklama yapan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, kursun katılımcılar için oldukça verimli geçtiğini söyleyerek, önümüzdeki aylarda kursun 2. sinin düzenleneceğini bildirdi..

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