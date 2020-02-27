Prof. Dr. Pehlivan "Bilinçli beslenme önemli"

– Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mevlüt Pehlivan vücuda alınan gıdalardaki fazla kalorinin yakılmadığında yağ olarak biriktiğini ve bunların yıllar içinde kalıcı yağ haline geldiğini söyledi.

Düzce Üniversitesi’nin kurumsal radyosu Radyo Düet’te yayınlanan “Hayatın Renkleri” programına canlı yayın konuğu olarak Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mevlüt Pehlivan katıldı. Düzce Üniversitesi İletişim ve Tanıtım Koordinatörü Öğr. Gör. Duygu Özdemir Cömert’in hazırlayıp sunduğu programda, son yıllarda dünyanın en önemli sağlık problemlerinin başında gelen obezite konuşuldu. Kariyer hayatı ve mesleki yaşamıyla ilgili bilgiler paylaşarak sözlerine başlayan Prof. Dr. Mevlüt Pehlivan; tiroid cerrahisi, guatr, meme hastalıkları, reflü, obezite, karaciğer ve safra yolu tümörleri, dalak hastalıkları, pankreas, mide ve bağırsak tümörleri ile hemoroid gibi hastalıkların Genel Cerrahi branşının uzmanlık alanına girdiğini ifade etti. Obezitenin önlenebilir ölüm nedenleri arasında sigaradan sonra ikinci sırada geldiğine dikkat çeken Prof. Dr. Pehlivan, beden kitle endeksi 40’ın üzerinde olan ve hipertansiyon, uyku aknesi gibi ikincil hastalıkları bulunan kişilerin morbit obez grubuna girdiğini söyledi.

Düzce Üniversitesi Hastanesi bünyesindeki Obezite Merkezi’nin güler yüzlü ve donanımlı bir ekibe sahip olduğunu belirten Pehlivan, bu ekibin içerisinde Psikolog, Fizyoterapist, Diyetisyen gibi uzman kişilerin yer aldığını dillendirerek Merkezde cerrahi dışında yapılan başarılı hizmetlerden söz etti. Rafine un ve rafine şeker gibi yüksek kalorili ürünlerin obezite için önemli risk faktörü oluşturduğunu dile getiren Prof. Dr. Mevlüt Pehlivan, vücuda alınan gıdalardaki fazla kalorinin yakılmadığında yağ olarak biriktiğini ve bunların yıllar içinde kalıcı yağ haline geldiğini sözlerine ekledi.

Ülke nüfusunun yüzde 2’sinin obezite cerrahisi riskli ile karşı karşıya olduğu uyarısında bulunan Prof. Dr. Pehlivan, bilinçli beslenmenin önemine vurgu yaparak bu noktada en önemli görevin annelere ve öğretmenlere düştüğünün altını çizdi. Programın son bölümünde Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleştirilen tüp mide ameliyatları hakkında bilgiler paylaşan Prof. Dr. Mevlüt Pehlivan, çağın en önemli sağlık sorunlarından olan obeziteyle ilgili kamuoyunun bilinçlenmesi adına faydalı değerlendirmelerde bulundu.

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