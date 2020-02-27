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Düzce Belediyesi hurda lastikleri sokak hayvanlarına ev yaptı

İHA

Düzce Belediyesi hurda lastikleri sokak hayvanlarına ev yaptı

– Düzce Belediyesi, sokak hayvanlarının sağlıklı barınma ortamlarına kavuşması için çalışmalarına devam ediyor. Daha önce şehir merkezinin belli noktalarına köpek kulübesi yerleştiren Veteriner İşleri Müdürlüğü ilaçlama ekiplerince toplanan atık lastiklerden örnek bir projeye imza attı.
Düzce Belediyesi, sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Soğuk kış günlerinde sokakta kalan kedi ve köpekler için barınma alanları oluşturan Veteriner İşleri Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Düzce Hayvanları Koruma Derneğinin de desteği ile kediler için yuva yaptı. Atık lastiklerin geri dönüştürülmesi konusunda da büyük önem taşıyan çalışma ile hazırlanan kedi evleri hayvan severler ile yapılan görüşmeler sonucu belirlenen noktalara yerleştirildi. Yetkililer yuvaların yerleştirilmesi sırasında çevrede bulunan vatandaşlardan ricada bulunarak “sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirecek yuvalara lütfen zarar vermeyin” çağrısında bulundu.
Kedi evlerinin yerleştirilmesi sırasında açıklamalarda bulunan Veteriner İşleri Müdürü Nurettin Özcan “aslında bu yaptığımız çalışma çok yönlü sonuçlar elde etmemizi sağladı. İlaçlama ekibimizde bulunan Ziraat mühendisi arkadaşlarımız atık lastiklerin haşerelerin üremesine uygun ortam oluşturduğunu söylemişlerdi. Biz de hem geri dönüşüme katkı sağlamak, hem sokak hayvanlarımıza daha rahat bir yaşam alanı sunmak hem de haşerelerin üremesi için uygun ortamları ortadan kaldırmak amacıyla böyle bir çalışma yaptık. Dolayısıyla ilaçlama ekibimiz tarafından toplanan lastiklerle böyle kedi evleri yaptık. Umarım amacına uygun şekilde hizmet eder, belli bölgelere koymaya özen gösteriyoruz. Hayvan severlerle birlikte bu yerleri belirledik. Çünkü bu kedi evlerinin korunması ve ilgilenilmesi gerekiyor. Bu çalışmamıza devam edeceğiz. Bu konuda Belediye Başkanı Sayın Faruk Özlü de çok sıkı bir hayvan sever. Bize her projemizde destek oluyor, kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

“Yuvaları hep birlikte koruyalım”
Kedi evleri hakkında açıklamalarda bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek de konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Daha önce sokak köpekleri için yaptığımız çalışmanın bir benzerini sokak köpekleri için yaptık. Sokaktaki dostlarımız yalnız kalsın istemiyoruz. Halkımızdan beklentimiz bu projemizde sokaklara yerleştirdiğimiz bu barınma alanlarına sahip çıkmalarıdır. Bu yuvaların yanına yiyecek bırakmalarını istiyoruz.”
Hayvanları Koruma Derneği Düzce Başkanı Dursun Altıntaş ise açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Belediye ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile ortak çalışmalarımız devam ediyor. bu projenin çoğalması ve ilçelere yayılmasını istiyoruz. Bu konuda Valimiz ve Belediye Başkanımızdan randevu talep ediyoruz. Eğitim çalışmaları yapmayı planlıyoruz. Herkesin mutlu olduğu komple kent insanlarının hayvanlarla barışık olduğu bir şehir yaratmak istiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

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