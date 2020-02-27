En güzel fotoğrafı sen çek, ödülü kap Kadınlar gününe özel yarışma

Düzce Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel bir organizasyon düzenleyecek. En güzel fotoğrafı çeken 8 Mart’ta düzenlenecek organizasyonda ödüllendirilecek.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, Sosyal İşler Müdürlüğü ve Kent Konseyi Kadın Meclisi işbirliği ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Hayatın İçinden Kadın" konulu fotoğraf yarışması düzenleyecek. Yarışma ile amatör veya profesyonel fotoğrafçıların kendi objektifinden farklı alanlarda ve farklı sosyokültürel ortamlardaki kadınları fotoğraflayarak toplumsal farkındalık yaratmayı amaçlanıyor.

Yarışmaya katılmak isteyenler için başvurular, 27 Şubat 5 Mart tarihleri arasında yapılacak ve katılımcıların fotoğrafları seçici kurul tarafından değerlendirilecek. Dereceye giren fotoğraf sahiplerine 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde düzenlenecek programda sürpriz hediyeler verilecek.



Nasıl Başvuruda Bulunacağım?

Yarışmaya katılmak isteyen fotoğrafçılar ad – soyad ve iletişim bilgileri (telefon numarası, e – posta adresleri) ile çektikleri fotoğrafı 0(535) 928 70 76 numaralı telefona Whatsapp uygulaması üzerinden göndererek 5 Mart tarihine kadar başvuruda bulunabilir.

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