Durak montajları tamamlandı

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Düzce Belediyesi merkeze bağlı muhtelif mahallelerde otobüs durağı montajı yaptı.

Düzce Belediyesi vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Nalbantoğlu mahallesinde otobüs durakları talebi üzerine çalışma başlatan Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç olan noktalara durak montajını tamamladı. Toplu ulaşım sistemini kullanan vatandaşların oturarak beklemesini sağlayacak durak montajı çalışmaları vatandaşların taleplerine göre oluşturulan program çerçevesinde yapılmaya devam edecek.

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