Düzce Belediyesinin ihtiyaç sahiplerine yardımları sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Düzce Belediyesinin ihtiyaç sahiplerine yardımları sürüyor

İHA

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, yoksul bir ailenin daha elinden tuttu. İş ve ev eşyası desteğine ihtiyaç duyan ailenin çağrısına karşılık veren ekipler, eksik olan eşyaları tamamladı.

Düzce Belediyesinin ihtiyaç sahiplerine yardımları sürüyor

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, yoksul bir ailenin daha elinden tuttu. İş ve ev eşyası desteğine ihtiyaç duyan ailenin çağrısına karşılık veren ekipler, eksik olan eşyaları tamamladı.
Düzce Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin çağrısına karşılık vermeye devam ediyor. Kimse yoksa biz varız diyen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü maddi olanaksızlıklar nedeniyle zor durumda kalan ailenin imdadına yetişti. Evlerinde eşyaları eksik olan ve işsizlikten yakınan aile fertlerini ziyaret eden Sosyal Yardım İşleri Müdürü Gönül Asuk, evde ihtiyaç duyulan yatak, kanepe gibi eşyaların tamamlanmasını sağladı. Ailenin babasının da işsiz olduğunu öğrenen Asuk “yoksul ve geçim sıkıntısı içinde olan ailemizi vakit kaybetmeden ziyaret ettik. Kendilerine Başkanımız Dr. Faruk Özlü’nün selamlarını getirdim. Önce evlerinde eksik olan eşyaları tamamladık, şimdi de Başkanımızın da daha önce çok bahsettiği gibi istihdam konusunda ailemizin babasına yardımcı olacağız inşallah. Ailesine bakmak için çalışmaya ihtiyacı var, bu konuda biz de ona destek olacağız. Kimse yoksa biz varız dedik, hep var olmaya devam edeceğiz inşallah” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düzce Belediyesi okul kantinlerini tek tek denetliyor
YEREL HABERLER Düzce Belediyesi okul kantinlerini tek tek denetliyor
Durak montajları tamamlandı
YEREL HABERLER Durak montajları tamamlandı
Başkan Özlü’nün Regaib Kandili mesajı
YEREL HABERLER Başkan Özlü’nün Regaib Kandili mesajı
Aklım oyunlarda projesi devam ediyor
YEREL HABERLER Aklım oyunlarda projesi devam ediyor
Raftingde Düzce rüzgarı
YEREL HABERLER Raftingde Düzce rüzgarı
Başkan Taşlı Regaib Kandilini kutladı
YEREL HABERLER Başkan Taşlı Regaib Kandilini kutladı
En güzel fotoğrafı sen çek, ödülü kap Kadınlar gününe özel yarışma
YEREL HABERLER En güzel fotoğrafı sen çek, ödülü kap Kadınlar gününe ...
Düzce Üniversitesinde sülük uygulamaları eğitimi verildi
YEREL HABERLER Düzce Üniversitesinde sülük uygulamaları eğitimi ...
Düzce Üniversitesi öğrencisi Delibal Avrupa Şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Düzce Üniversitesi öğrencisi Delibal Avrupa Şampiyonu ...
Düzce Belediyesi hurda lastikleri sokak hayvanlarına ev yaptı
YEREL HABERLER Düzce Belediyesi hurda lastikleri sokak hayvanlarına ...
Kazı çalışmalarında gönüllü sayısı her geçen gün artıyor
YEREL HABERLER Kazı çalışmalarında gönüllü sayısı her geçen gün ...
Düzce Üniversitesi Düzceli öğrencileri ağırladı
YEREL HABERLER Düzce Üniversitesi Düzceli öğrencileri ağırladı
Prof. Dr. Pehlivan "Bilinçli beslenme önemli"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Pehlivan "Bilinçli beslenme önemli"
Sektörler arası işbirliği toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Sektörler arası işbirliği toplantısı gerçekleştirildi
“Uygulamalı Temel Hücre Teknikleri Kursu” Sona Erdi
YEREL HABERLER “Uygulamalı Temel Hücre Teknikleri Kursu” Sona Erdi
Düzce TSO meclis toplantısı geçekleşti
YEREL HABERLER Düzce TSO meclis toplantısı geçekleşti
Düzce TSO tiyatro oyununda bir araya geldi
YEREL HABERLER Düzce TSO tiyatro oyununda bir araya geldi
Metruk bina yıkımları sürüyor
YEREL HABERLER Metruk bina yıkımları sürüyor
Kupa uygulamalarının ikincisi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Kupa uygulamalarının ikincisi gerçekleştirildi
Müdür Yiğit, Şıralık Vatan öğrencileri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Müdür Yiğit, Şıralık Vatan öğrencileri ile bir araya ...
Geri dönüşüm muhteşem oldu
YEREL HABERLER Geri dönüşüm muhteşem oldu
Öğrenciler, kardeşlerine hazırladıkları hediyeyi verdi
YEREL HABERLER Öğrenciler, kardeşlerine hazırladıkları hediyeyi ...
Tarım Paneli’nde çiftçilerle akademisyenler bir araya geldi
YEREL HABERLER Tarım Paneli’nde çiftçilerle akademisyenler bir araya ...
SVO hastası helikopter ile Düzce’ye nakledildi
YEREL HABERLER SVO hastası helikopter ile Düzce’ye nakledildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X