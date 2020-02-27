TUBİTAK’a Düzce’den 58 başvuru yapıldı

– TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasına Düzce’den 58 başvuru yapıldı.

TÜBİTAK Bilim İnsanları Destekleme Programı (BİDEP) tarafından yürütülen ve bu yıl 51.si düzenlenen, lise öğrenimine devam etmekte olan, öğrencileri Temel, Sosyal ve Uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacında olan, "2204A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması"na Düzce’den 58 başvuru yapılmıştır.

TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından yapılan ön inceleme ile Düzce’den; Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri olan Sena Nur Abasız'ın danışman öğretmeni Hasan Şahin öncülüğünde Matematik alanında "Vektörden Küreye" adlı proje, Ahmet Selim Uzunoğlu danışman öğretmeni Adem Akkuş öncülüğünde Fizik alanında "İstinat Duvarı Yıkılmadan Haber Veren Sistem" adlı proje, Fatih Nartkan Dengin danışman öğretmeni Adem Aakkuş öncülüğünde Biyoloji alanında 'Ultrasonik Ses Dalgalarının Küf Mantarları Üzerine Etkisi' adlı proje, Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Hatice Sümeyye Bayrakdar ve Dilan Satan’ın danışman öğretmenleri Bekir Bilge öncülüğünde Biyoloji alanında "Ekmek Küfü (Rhizopus Stolonifer) Mantarların Ultrasonik Ses Dalgaları Altında Gelişiminin İncelenmesi" isimli projesi ile Hayrunnisa Demirci ve Feyza Köksal'ın "Nesnelerin İnterneti (IOT) ile Bitki Bakımı ve Takibi" isimli yazılım projeleri 912 Mart tarihlerinde İstanbul'da yapılacak olan Bölge Finali Sergisine katılmaya hak kazandı.

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